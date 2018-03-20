وزير الخارجية السعودي يكشف تفاصيل زيارة محمد بن سلمان لواشنطن

(المستقلة) .. كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن تفاصيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة والتي بدأت اليوم بتوجيه من العاهل السعودي، بحسب الديوان الملكي السعودي.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن “الزيارة ستستغرق أسبوعين ولن تقتصر على العاصمة واشنطن بل سيقوم ولي العهد خلالها بزيارة 7 مدن أمريكية”.

وأضاف الجبير وفقا لما نقلته وزارة الخارجية اليوم “سيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين”.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر بيان في وقت سابق اليوم حول زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة، أفاد أن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين يبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.