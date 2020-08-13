وزير الخارجية السعودي يبحث مع فؤاد حسين الانتهاكات التركية على العراق

المستقلة …بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره العراقي فؤاد حسين هاتفياً الانتهاكات التركية للأراضي العراقية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) , أن الجانبين أكدا، خلال الاتصال الذي جرى أمس، رفضهما “لتلك الانتهاكات والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها”.

وكان الوزير العراقي قد أجرى أيضاً أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، حيث أحاط الوزير العراقي شكري بتفاصيل الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف مركبة تابعة لحرس الحدود العراقي شمال العراق وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.

وكانت الخارجية العراقية استدعت أمس السفير التركي “على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي للأراضي العراقية”، ومنها القصف بطائرة مسيرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بإقليم كردستان مؤخراً وتسبب بمقتل ضابطين وجندي.