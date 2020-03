وزير الخارجية الأميركي : قصف معسكر التاجي لن يتم التسامح معه

المستقلة … اكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ان قصف معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد لن يتم التسامح معه.

وتسبب القصف بمقتل 3 جنود من التحالف الدولي، (2اميركيين وواحد بريطاني) بالإضافة الى إصابة ما يقارب نحو 12 شخصاً.

وقال بومبيو في تغريدة على “تويتر”، إن “هجوم اليوم المميت على قاعدة معسكر التاجي في العراق لن يتم التسامح معه”.

وأضاف “يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك”.

Today’s deadly attack on Iraq’s Camp Taji military base will not be tolerated. @DominicRaab and I agree – those responsible must be held accountable.

