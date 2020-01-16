وزير الخارجية الألماني يزور ليبيا للقاء حفتر

المستقلة/ أفادت وسائل إعلام، أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس يزور ليبيا للقاء قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية، أنها ليست متأكدة من حضور قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده الأحد المقبل.

وأعلنت الحكومة الألمانية،أول أمس أن السراج، وحفتر، مدعوان للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا.