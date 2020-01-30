وزير الثقافة يوجه بطباعة تراث رواد الفكر والثقافة  في العراق

(المستقلة)..أصدر وزير الثقافة والسياحة وألآثار عبد الأمير الحمداني توجيهاً إلى جميع الجهات المعنية في الوزارة يقضي بطباعة تراث رواد الفكر وألادب والثقافة وألإبداع العراقي في القرن العشرين.

ونص التوجيه (حسب المكتب الإعلامي) على طباعة المنجز الإبداعي لنخبة من علماء و مفكري العراق خلال القرن المنصرم حفاظاً على جهودهم من الاندثار والضياع.

وأوعز الحمداني في حيثيات كتاب التوجيه الرسمي الذي أصدره اليوم الخميس بطباعة كتاب العالم العراقي أبراهيم كبة (مشاكل الجدل في رأس المال) ،وطباعة المنجز الشعري لشاعر ثورة العشرين ومؤرخها محمد مهدي البصير، فضلا عن جميع كتب المفكر صلاح خالص.

كما اوعز بترجمة إطروحة الدكتوراه للعلامة عناد غزوان من الإنگليزية إلى العربية لكونها نوقشت وصدرت في العاصمة البريطانية (لندن) من دون أن تبادر أية جهة حكومية في السابق الى ترجمتها وألإنتفاع منها محلياً وعربياً على الرغم من أهميتها البالغة.

و شدد الحمداني في سياق التوجيه على سرعة إنجاز طباعة هذه الثروة الفكرية والثقافية.

وضمت قائمة العلماء والمفكرين التي وردت في توجيه وزير الثقافة العلّامة الكبير علي جواد الطاهر حيث أوعز بإعادة طبع جميع كتبه بمناسبة ذكراه المئوية.

وتضمن التوجيه كذلك طباعة جميع كتب الشاعر العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر التي لم تصدر بعد.

ويأتي هذا التوجيه حرصاً من وزارة الثقافة والسياحة والآثار على حماية التراث الفكري والأدبي والإبداعي العراقي كونه يمثل قيمة عليا لا يمكن تركها عرضة للنسيان والتلف والضياع وفقا لما ورد في سياق كتاب التوجيه.