وزير الثقافة يضع حجر الأساس لمشروع القرية السياحية في أهوار الجبايش

(المستقلة)..وضع وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الجمعة، حجر الأساس لمشروع بناء القرية السياحية في أهوار الجبايش بمحافظة ذي قار، ضمن مشروع إنشاء بنى سياحية وتحتية للأهوار التي تعد من أهم المواقع المضافة على لائحة التراث العالمي .

وقال الحمداني أن “هذه القرية السياحية هي واحدة من مشاريع تتعلق بتطوير قطاع السياحة، عبر توفير البنى التحتية الملائمة لجذب السواح، خاصة بعد أن شهدت مناطق الأهوار توافد آلاف السواح المحليين والأجانب بعد ضم الأهوار إلى لائحة التراث العالمي”.

وأشار الى ان المشروع جاء بالموازنه التكميلية لعام ٢٠١٩ وحولت مبالغه من وزارة التخطيط الى المالية، مبيناً إن الوزارة في موضع تقديم تصاميم للمشروع وعرضه على المناقصة حيث يتضمن مشروع القرية السياحية أنشاء ( ٤٠) شاليه وبنى سياحية ومطاعم ومرافق ومساحات خضراء.

وأوضح الوزير ان الغاية من بناء هذا الصرح هي جذب السياح الى هذا المكان وتوفير البنى التحتية للسياحة حيث لا يمكن الحديث عن السياحة بالأهوار مالم تكن هناك بنى سياحية، منوها الى إن أهوار الجبايش تفتقد إلى مثل هكذا أماكن وبنى تحتية .

وذكر الحمداني أن الوزارة سوف تقوم ببناء القرية وعرضها للإستثمار أمام القطاع الخاص الذي من شأنه النهوض بالواقع السياحي، مبينا إن هذا المشروع يأتي بجهود متظافرة من وزارة الثقافة وهيئة السياحة والحكومة المحلية في ذي قار.

وأكد إن أهوار الجبايش بحاجة ماسة الى مثل هذه ألمشاريع التي من شأنها تشغيل العاطلين عن العمل من أبناء هذه المدينة الذين ضحوا في فترة الدكتاتورية.