وزير الثقافة سيتم اعادة النظر في عقد استثمار فندق أوبروي في الموصل

وزير الثقافة سيتم اعادة النظر في عقد استثمار فندق أوبروي في الموصل

المستقلة /- اعلن وزير الثقافة حسن ناظم، عن اعادة النظر في عقد استثمار فندق أوبروي في الموصل.

وقال ناظم في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، انه “سيتم إعادة النظر في عقد تشغيل واستثمار فندق أوبروي في الموصل، بعد رفض الجهة المستثمرة بدء العمل على إعادة بنائه وتأهيله”.

واضاف ان “نسبة الأضرار عالية في مبنى الفندق وفضاءاته الداخلية، وبالرغم من ذلك فأن الموصل بحاجة إلى فنادقها بغية تحسين الوضع السياحي في المدينة”.

وبحسب البيان، فأن المستثمر طلب تعويضات عالية جداً تقدر بأكثر من ٣٥ مليون دولار من الحكومة المحلية بعد انتهاء العمليات العسكرية، بالاستناد إلى عقد استثمار سابق مفتوح الأجل مع الحكومة.