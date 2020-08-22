وزير الثقافة : رغبة خليجية وإقليمية للتعاون مع العراق في المجال الثقافي

المستقلة /- كشفَ وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم عن التوجه للاستعانة بالعقول العراقية داخل الوطن أو خارجه، مؤكدا وجود رغبة خليجية واقليمية للتعاون مع العراق.

وقال الوزير في تصريح لـ “الصباح” تابعته “المستقلة” ، إن «هناك رغبة من دول الإقليم و الخليج العربي للتعاون مع العراق في إعادة بناء ما دُمّر بالعمليات الإرهابية لاسيما في المشهد الثقافي»، مضيفا انه «بالرغم من وجود تحديات في الوضع المالي وتداعيات جائحة كورونا نسعى الى بلورة البرامج مع أولئك الذين يرغبون في الانخراط بالعمل مع الوزارة سواء في العراق أو خارج العراق».

واوضح ان “الوزارة ماضية ببلورة دراسة ووضع خطة لاعادة التفكير بتشكيل الهيكل الإداري وجعله أكثر فاعلية وذلك من خلال الاستعانة بجملة من الستراتيجيين والعقول العراقية داخل الوطن أو خارجه”.

وتحدث ناظم عن وجود “خطة من مجلس الوزراء وتوصية وتركيز من رئيس مجلس الوزراء في ترشيق الهياكل الإدارية بالوزارة” كاشفا عن “وجود ملاك بشري ضخم في الوزارة يصعب إدارته بطريقة نافعة”.

واكد وزير الثقافة، أن “واحدة من رؤى الوزارة هي محاولة تغيير الأساس الذي تعمل عليه، ليس فقط بإجراء تغييرات على مستوى الهيكل الإداري، بل على أساس الرؤية التي تقوم عليها”، مبينا “السعي لانضاج برامج تؤسس لهذا التغيير ليكون إيجابياً”.