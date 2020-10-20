وزير التعليم يوافق على استحداث كلية الطب في جامعة سومر

المستقلة.. أعلنت دائرة العلاقات والاعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث كلية الطب في جامعة سومر لاستكمال استحداثات الكليات والأقسام ضمن خطة القبول في الجامعات للعام الدراسي 2020 /2021.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي إن الموافقة على استحداث كلية الطلب في جامعة سومر في محافظة ذي قار تأتي ضمن متطلبات خطة القبول التي وجه باستكمالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب لاستيعاب مخرجات الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2021/2020 ليرتفع بذلك عدد الكليات المستحدثة الى ثمانية فضلا عن عشرين قسما وفرعا في خمس عشرة جامعة بمختلف الاختصاصات.

وتابع أن هذه الاضافات مثبتة في دليل الطالب للقبول المركزي الذي أطلق هذا اليوم لافتا الى أن وزير التعليم العالي أكد أن خطة الجامعات تمتاز بالمرونة وهي على قدر عال من الجاهزية في التعامل مع هذا الملف الذي تحكمه سياقات علمية وضوابط ترسم معالم التنافس بين الطلبة وتتيح لهم المفاضلة على وفق الاستحقاقات التي منها الدرجة المضافة للناجحين في الدور الأول.