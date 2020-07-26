وزير التعليم يكلف أسامة المشهداني رئيسا لجامعة نينوى

المستقلة .. اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاحد، عن تكليف أسامة إسماعيل خضير المشهداني رئيسا جديدا لجامعة نينوى خلفا لمزاحم قاسم الخياط الذي أحيل على التقاعد .

وقال عبد الصحاحب في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاحد ، انه “يجب ان يستكمل أساتذة الجامعات المهام التي اضطلعوا بتنفيذها القيادات الجامعية السابقة وتعزيز الجانب المؤسسي وتكثيف خدمة المجتمع وتركيز الجهد على معالجة تداعيات الظروف في محافظة نينوى”.

وجدد عبد الصاحب شكره “للإدارة السابقة في جامعة نينوى، متمنيا لرئيس الجامعة الجديد أسامة إسماعيل خضير المشهداني النجاح في الإسهام بتحقيق أهداف التعليم العالي في العراق”.

الجدير بالذكر أن أسامة إسماعيل المشهداني طبيب مختص بالجراحة العامة وعميد كلية الطب وعضو خلية الأزمة في محافظة نينوى وعضو اللجنة العليا لاعتماد كليات الطب في العراق.