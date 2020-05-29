وزير التعليم يدعو الاتصالات وهيأة الإعلام لدعم منصات الامتحان الإلكتروني

(المستقلة)..دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات لدعم وإسناد منصات الامتحان الإلكتروني وتوفير خدمة الإنترنت مجانا للطلبة.

واوضح عبد الصاحب في كتاب رسمي وجهه للوزارة والهيأة عددا من آليات التعاون التي منها توجيه شركات الاتصالات لخدمة الهواتف المحمولة بتأمين الوصول الى المنصات الإلكترونية بشكل مجاني عبر خدمة (3G) اثناء مدة الامتحانات الإلكترونية.

كما دعا الى توجيه شركات الإنترنت بتسهيل وصول الطلبة إلى تلك المنصات حتى في حال عدم توافر الانترنت من خلال استضافة المنصات التعليمية في خوادم وزارة الاتصالات وشركات تجهيز الخدمة.