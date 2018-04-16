وزير التعليم يحث على تعزيز البنية العلمية والاستشارية لتأمين المواد الكيميائية

(المستقلة)..حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى, على تعزيز البنية العلمية والاستشارية لتأمين المواد الكيميائية وتحجيم إفرازاتها المضرة بالبيئة والإنسان.

وقال العيسى في كلمة لدى حضوره المؤتمر الوطني الثالث للسلامة والأمن الكيميائي والبايولوجي والإشعاعي والنووي الذي أقامته جامعة بابل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها العريقة ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا أثبتت أنها من المؤسسات المبادرة لوضع الحلول والعلاجات الرصينة وأنها حققت منجزا مهما في ظرف استثنائي تمكن فيه المخلصون من اعلان العراق بلدا خاليا من كل ما يهدد الحياة.

ووصف العيسى المؤتمر بالبصمة الجديدة التي تضاف الى سجل العراق في مجال مكافحة ومعالجة المواد والمخلفات الكيميائية والتصدي للتحديات وتجسير علاقات التعاون بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية.

كرم وزير التعليم العالي عددا من ممثلي السفارات الداعمة للعراق في مجالات البحوث العلمية والتقنية الهادفة.