وزير التعليم يجري تغييرات في رئاسة ثلاث جامعات

(المستقلة)… اجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب تغيرات جديدة في في رئاسة ثلاث جامعات

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء أن” وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب كلف منير السعدي رئيسا جديدا لجامعة بغداد خلفا للدكتور عماد الحسيني الذي أحيل على التقاعد”، داعيا” السعدي الى مضاعفة الجهود ورسم خارطة طريق عاجلة لتحقيق ما ينتظره الوسط الأكاديمي من الجامعة الأم”.

واضاف البيان أن”الوزير عبد الصحاب كلف قحطان هادي حسين الجبوري رئيسا جديدا لجامعة بابل خلفا لعادل الموسوي الذي أحيل على التقاعد”،داعيا الجبوري الى الاسهام بتطوير المؤسسات الأكاديمية في العراق”.

وأعرب عبد الصاحب عن أمله بتطوير جامعة بابل ووضع مشاريعها الاستراتيجية على مسار التنفيذ وفقا للسقوف الزمنية الموضوعة وفي ضوء متغيرات الظرف الراهن ومؤكدا في الوقت نفسه على استمرار قنوات التواصل مع الإدارة السابقة بما يحقق استثمارا إيجابيا للشخصيات المحالة على التقاعد”.

كما كلف وزير التعليم عبد الصاحب ، وعد محمود الجبوري رئيسا جديدا لجامعة تكريت خلفا لجهاد ذياب محل الذي أحيل على التقاعد.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف دور جامعة تكريت في خدمة المجتمع عبر تشخيص المتطلبات العاجلة التي تقتضي حلولا علمية مناسبة ،معربا عن تقديره لجهود الإدارة السابقة “،داعيا الرئيس الجديد لجامعة تكريت الى توظيف الطاقات العلمية والإدارية في الجامعة بالشكل الصحيح وصياغة قراراتها على وفق مبدأ الاستقلال الأكاديمي والصلاحيات الممنوحة لها. (النهاية)