وزير التعليم يتفقد الامتحانات النهائية الالكترونية في 25 جامعة وكلية

المستقلة … تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الامتحانات النهائية الالكترونية في خمس وعشرين جامعة وكلية عبر دائرة إلكترونية مغلقة.

واكد الوزير في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، انه وأثناء الجولة التفقدية التي رافقه فيها وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي اغسان حميد عبد المجيد، أن “الجامعات العراقية كلها حققت نجاحا في هذا العام الدراسي المحفوف بالتحديات واصفا جهود الأقسام ومجالس الكليات بالكبيرة”.

وأضاف البيان ان “الوزير استمع الى آراء الطلبة والعمادات في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وهي كل من ديالى وبابل وبغداد والبصرة والتقنية الشمالية ونينوى والموصل والفلوجة وكربلاء والقادسية والكرخ والعراقية والمستقبل ودجلة والمنصور والإسراء والحلة والحكمة والبيان وكلكامش وأوروك والنور والوطنية وبغداد الاقتصادية وبلاد الرافدين”.