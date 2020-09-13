وزير التعليم يبحث مع ممثل البنك الدولي دعم برامج التعليم الرقمي والحوكمة الإلكترونية

المستقلة..بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مع وفد بعثة البنك الدولي في العراق برئاسة الممثل الخاص رمزي نعمان والوفد المرافق له دعم برامج التعليم الرقمي والحوكمة الإلكترونية.

وناقش الجانبان اثناء اللقاء مسارات الاتفاق على تشكيل فريق من وزارة التعليم العالي والبنك الدولي لتفعيل ملف الاستثمار في قطاع التعليم بالإضافة إلى الإفادة من خبرات الأساتذة العراقيين في برامج البنك الدولي المقدمة للعراق.

وأكد عبد الصاحب أن برنامج الوزارة يركز على تطوير قدرات خريجي الجامعات العراقية وتنمية مهارتهم للحصول على فرص العمل عبر القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الدولي.

في سياق متصل قال الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان إن البنك الدولي ساهم في إعادة إعمار بعض المناطق المحررة وتأهيل المدارس والجسور في هذه المناطق مؤكداً العمل على دعم استراتيجية التعليم العالي العراقي في تبني آليات وبرامج التعليم الرقمي.