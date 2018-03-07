وزير التعليم: القطاع الخاص شريك أساسي في إنعاش فرص التوظيف

(المستقلة)..قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى أن القطاع الخاص شريك أساسي في إنعاش فرص التوظيف.

وثمّن العيسى عند افتتاحه معرض الوظائف الخامس في جامعة بغداد دور مؤسسات القطاع الخاص التي تسهم في توفير فرص التدريب والتطوير والتوظيف للخريجين بمختلف الاختصاصات.

وأشار الى أن فرص التدريب وتطوير المهارات ستساهم بشكل كبير في تهيئة الخريجين لدخول سوق العمل بعد اكتسابهم الخبرات خلال مدد التدريب العملي في تلك المؤسسات.

وتضمن المعرض مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص في مجالات الخدمات المصرفية وتقنيات المعلومات والتنمية الصناعية والبشرية وقطاع الاتصالات.