وزير التعليم العالي يمنع مرشحي الانتخابات من ارتياد الجامعات

(المستقلة)… وجه وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى الجامعات بمنع مرشحي الانتخابات من ارتياد المؤسسات الأكاديمية، مبينا أن خصوصية الجامعات تقتضي الحفاظ على هويتها العلمية والأكاديمية.

وقال العيسى في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس صدر على هامش ترؤسه اجتماع هيئة الرأي إن “خصوصية الجامعات تقتضي الحفاظ على هويتها العلمية والاكاديمية التي لا تسمح ببروز مؤشرات غير جامعية ولاسيما في هذه المدة التي تنشط فيها مظاهر انتخابية مبكرة”، موجها بـ”منع مرشحي الانتخابات من ارتياد الجامعات التي لا يمكن توظيفها لأغراض سياسية”.

وأكد العيسى “على دور الجامعات في الاضطلاع بمهمة تعزيز ثقافة حقوق الانسان والمواطنة والانفتاح على المجتمع وتذليل المشكلات الاجتماعية وتقديم الحلول العلمية اللازمة لها”، لافتا الى “اهمية دعم مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد وتطويق مخلفاته التي تهدد المجتمع وبناءه الرصين”. (النهاية)