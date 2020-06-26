وزير التربية يؤكد اجراء امتحانات السادس الاعدادي الفي موعدها

(المستقلة)..اكد وزير التربية علي حميد مخلف التزام الوزارة بتعهداتها التي قطعتها سابقا لاكمال امتحانات طلبة السادس الاعدادي وفق الشروط الصحية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وخلية الازمة .

وقال الوزير في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان الجهات العليا في الوزارة حددت يوم امتحاني لكل فرع، إذ سيكون امتحان يوم للادبي ويوم للتطبيقي، ويوم للاحيائي لتخفيف زخم تواجد الطلبة داخل القاعات الامتحانية .

واشار الى ان الوزارة مستعدة بشكل كامل لانجاز الامتحانات، من خلال التنسيق العالي مع وزارات التعليم العالي والصحة والاتصالات وبما يخدم الطلبة، داعياً الطلبة واولياء الامور الى متابعة الاخبار والمواد العلمية من مصادرها الرسمية وعبر القناة الفضائية التربوية والمنصات الالكترونية التعليمية .

كما وجه الوزير في ختام حديثه رسالة الى الطلبة لاغتنام هذه الفرصة ومواصلة الدراسة بكل جد واجتهاد وعدم الانجرار خلف الاصوات التي تحاول التشويش وتشتيت الافكار منعاً لضياع العام الدراسي الحالي .