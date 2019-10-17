رابط التقديم على سبعة الاف درجة وظيفية لملاك تربية نينوى

(المستقلة)..أعلنت وزير التربية سها العلي بيك أن المديرية العامة لتربية نينوى ستباشر وابتداءً من اليوم الخميس ١٧ تشرين الأول استلام طلبات المتقدمين للتعيين عبر الاستمارة الكترونية بعد ان اطلقت الوزارة الدرجات الوظيفية للمحافظة والبالغ عددها ( ٧٠٢٢ ) موزعة بين اختصاصات معلم ومدرس وحرفي وقانوني ومحاسب وموظف خدمة، هذا ويستمر التقديم لمدة ٢٠ يوم.

وبين المكتب الاعلامي للوزارة ان لجنة التعيينات في المديرية دعت المتقدمين لعدم التقديم أكثر من مرة مع مراعاة ملئ حقول استمارة التقديم، فيما سيكون التقديم الكترونياً والمباشرة باستقبال الاستمارات عبر رابط مخصص للغرض المذكور في الموقع الرسمي لتربية نينوى على الويب www.nan.epedu.gov.iq .

واشارت الوزيرة الى أن (١٥ ٪ من الدرجات ستكون لحملة الشهادات و ١٠ ٪ لذوي الشهداء و٥ ٪ لذوي الإعاقة وما تبقى تقسم بين ٥٠ ٪ للمحاضرين العاملين في مدارس المحافظة بالقاء محاضرات لسد الشواغر فضلاً عن بقية المتقدمين للتعيين).