وزير التخطيط : 60% من العراقيين نشطين اقتصادياً

( المستقلة ) – أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، عن وصول نسبة العراقيين النشطين اقتصادياً الى اكثر من 60%.

وقال الدليمي، في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخه منه اليوم الاحد ، إن “الوزارة تسعى في خطتها التنموية الخمسية ورؤيتها لعراق 2030، إلى دعم المشاريع الشبابية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في القطاعين العام والخاص”، مبيناً أن “بذلك اقتراب نسبة السكان النشطين اقتصادياً إلى 60%”.

واشار الى أن “العراق اقترب بهذه النسبة السكانية من الدخول في الهبة الديموغرافية”، مشيداً بـ “الخطط التي مضت الوزارة في تحقيقها مع الجهات الوطنية والدولية لتوفير فرص العمل للشباب وتمكينهم، وفي مقدمتها جهود الوزارة في تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص”.

وشارك في الجلسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، والمدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان (UNFBA) لؤي شبانة، وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق، وعدد من وكلاء الوزارات والمديرين العامين والأساتذة والخبراء.