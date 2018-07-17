وزير التخطيط يزور السعودية لبحث ملف الطاقة والكهرباء والوقود

(المستقلة)… اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان وزيرها سيتوجه غد الاربعاء الى السعودية لبحث ملف الطاقة والنقل.

وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم انه “سيتوجه على راس وفدا رسميا يضم وزير النفط والنقل وعدد من المدراء العامين غدا الاربعاء الى السعودية لبحث عدد من القضايا المهمة في اطار عمل مجلس التنسيق العراقي- السعودي”، مبينا ان “ملف الطاقة الذي يشمل الكهرباء والوقود سيكون احد اهم الملفات سيتم بحثها مع السعودية”.

واضاف الجميلي ان “الوفد سيبحث ايضا قضايا اخرى تتعلق بتفعيل النقل الجوي والبحري والبري بين البلدين”. (النهاية)