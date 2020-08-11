وزير التخطيط يرجح للامم المتحدة عدم امكانية اجراء التعداد السكاني بالعراق

(المستقلة)… رجح وزير التخطيط، خالد بتّال النجم عدم امكانية اجراء التعداد السكاني هذا العام في البلاد بسبب نفشي ظهور جائحة كورونا اضافة الى الظروف المالية.

وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) جاء ذلك خلال لقائه ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق، ريتا براون، والوفد المرافق لها.

واضاف ان الوزير ” رجح ا عدم إمكانية إجراء التعداد هذا العام بسبب الظروف الصحية، والمالية التي يمر بها العراق، مضيفا، ان الوزارة تعمل الان على إعداد دراسة مهمة، تتناول اثر انتشار جائحة كورونا، على واقع الرعاية الصحية في البلد، فيما ستنجز دراسة نوعية أخرى عن المشاكل الحقيقية التي يواجهها الشباب.

إلى ذلك اعربت “براون” عن استعداد صندوق الامم المتحدة للسكان لدعم جميع هذه الجهود والفعاليات،في إطار البرنامج القطري للصندوق 2021-2024، وخصوصا فيما يتعلق بدعم تنفيذ التعداد العام للسكان، ومعالجة ملف النازحين.

وكانت وزارتا التخطيط في كلٍّ من بغداد وإقليم كوردستان قد اتفقتا، على تحديد العام الحالي موعداً لإجراء إحصاء سكاني يشمل مناطق العراق كافة، فيما رسمت المادة 140 من الدستور خارطة طريق للحكومة الاتحادية في العراق لتسوية الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها وتحديد مصيرها بضمّها إلى إقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية. (النهاية)