وزير التخطيط يخصص 15 مليار دينار للمشاريع الخدمية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … خصص وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ، السبت ، 15 مليار دينار عراقي لاكمال المشاريع الخدمية المتوقفة في كربلاء .

وقال نوري في مؤتمر صحفي عقده عند زيارته كربلاء ولقائه الحكومة المحلية ، حضرته ( المستقلة ) ، إن “الوزارة وافقت على قرار الحكومة المحلية في كربلاء بمناقلة مبلغ 15 مليار دينار عراقي المخصص للمجمع الحكومي وتخصيصه الى المشاريع الخدمية المتوقفة في المحافظة “.

وأضاف إن “محافظ كربلاء نصيف الخطابي دعا اثناء اللقاء ، اعادة النظر باحتساب نسبة المحافظة من الموازنة بالاعتماد على النسب السكانية الحقيقية ، وكذلك تطوير البنى التحتية بما يتناسب واهمية المحافظة باستقبالها ملابين الزائرين “.