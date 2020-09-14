وزير التخطيط يبحث مع السفير المصري نتائج القمة الثلاثية الاخيرة

المستقلة /- بحث وزير التخطيط خالد بتال، مع السفير المصري لدى بغداد علاء الدين عبدالمنعم، نتائج القمة الثلاثية الأخيرة بين العراق ومصر والأردن.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، إنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها”.

وأضاف، “ناقش الطرفان، النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها القمة الثلاثية الأخيرة بين العراق ومصر والأردن، وفي مقدمتها تشكيل المجلس التنسيقي الثلاثي الذي يرأسه عن الجانب العراقي وزير التخطيط، ويضم في عضويته عددا من الوزراء، ومشروع الربط الكهربائي، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدان الثلاثة، فضلا عن مشاريع أخرى ذات صلة بالنفط والغاز”.

وتطرق اللقاء إلى “الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة العراقية – المصرية في النصف الثاني من شهر تشرين الأول المقبل”.

واشار إلى أن “وزير التخطيط تسلّم دعوة رسمية من نظيرته وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، لزيارة القاهرة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتجاري بين البلدين، وإمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال معالجة العشوائيات وحل أزمة السكن، واحتواء البطالة، من خلال الشروع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبيرة”.