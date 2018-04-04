الأردن يقدم 1000 منحة دراسية كاملة للعراق بقيمة مليون دولار

(المستقلة).. التقى وزير التخطيط سلمان الجميلي ، في مكتبه ، رئيس المجموعة العالمية للنشاطات المهنية والتعليم وبناء القدرات والملكية الفكرية ، الدكتور طلال ابو غزالة والوفد المرافق له وبحضور سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة الاردنية الهاشمية السيدة صفية السهيل ، وجرى خلال اللقاء مناقشة اليات تنفيذ المبادرة التي تقدمت بها المجموعة العالمية للنشاطات المهنية والتعليم وبناء القدرات والملكية الفكرية والمتمثلة بتقديم 1000 منحة دراسية كاملة للعراق تتضمن تأهيل محاسبين قانونيين على المستويين العربي والدولي وبقيمة مليون دولار .

وقال بيان اصدره المكتب الاعلامي في وزارة التخطيط ، ان الوزير الجميلي اكد اثناء اللقاء اهمية تطوير القدرات والكفاءات العراقية لتكون قادرة على قيادة وتنفيذ عمليات اعادة الاعمار وتحقيق التنمية في البلاد .. مبينا ان لدى العراق عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول ومنظمات عالمية تستهدف تطوير وبناء القدرات في جميع المجالات .

وجرى خلال اللقاء مناقشة اليات تنفيذ المبادرة التي تقدمت بها المجموعة العالمية للنشاطات المهنية والتعليم وبناء القدرات والملكية الفكرية والمتمثلة بتقديم 1000 منحة دراسية كاملة للعراق تتضمن تأهيل محاسبين قانونيين على المستويين العربي والدولي وبقيمة مليون دولار ، في مبادرة من المجموعة للمساهمة في عمليات اعادة الاعمار .

كما ناقش الجانبان امكانية ان يكون تنفيذ المنحة الدراسية المذكورة من خلال الدراسة في الجامعات الاردنية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية التي تتوافر فيها شروط المنحة الدراسية ووفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي .

واوضح البيان ان الجميلي دعا رئيس المجموعة العالمية للنشاطات المهنية إلى امكانية تنويع اختصاصات المنحة الدراسية لتشمل الاختصاصات القانونية وغيرها من الاختصاصات اضافة إلى إلى المحاسبين القانونيين وبما ينسجم مع الاحتياجات من الدراسات العليا المعدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لحاجة مؤسسات الدولة المختلفة ، فضلا عن ضرورة التركيز على تعليم اللغات وفي مقدمتها اللغة الانكليزية وكذلك امكانية العمل على تأهيل المدارس وتنظيم برامج تأهيلية لابناء المناطق المحررة العائدين من النزوح بهدف تأهيلهم وتعويضهم عن سنين الحرمان التي عاشوها بسبب التهجير ..

وشدد على ان المعرفة العلمية اصبحت اليوم تمثل محركا فاعلا من محركات التتمية في جميع ابعادها ، والدول التي تمتلك ناصية العلم والمعرفة هي التي ستتطور وتنمو وتحقق العيش الكريم لابنائها .. مشيدا في الوقت نفسه بمبادرة المجموعة التي كان لها موقفا ايجابيا في دعم العراق من خلال برامج تطوير القدرات في السنوات الماضية ..

واعرب الجميلي عن رغبتة في تطوير هذا التعاون خلال السنوات المقبلة وبما يخدم التنمية في العراق ويعزز العلاقات الثنائية بين العراق والاردن .

من جانبه اعرب الدكتور طلال ابوغزالة عن استعداد مؤسسته لوضع جميع خبراتها العلمية والادارية والثقافية وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خدمة العراق ومن دون مقابل ، لان العراق يستحق من الجميع ان يكونوا داعمين لها في جميع المجالات ..

واوضح ان المنحة المقدمة للعراق وبقيمة مليون دولار سيحصل من خلالها المستفيد على شهادة الماجستير او الدبلوم العالي .. مبديا رغبته لتوقيع بروتكول للتعاون المشترك مع وزارة التعليم العالي في مجال التدريب والتأهيل للقطاعات كافة . (النهاية)