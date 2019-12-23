وزير التخطيط : اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد يشمل تفتيش ٩٦١ سلعة صناعية

المستقلة … اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الاثنين، اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد 2020-2022 بعد التعاقد مع اربع شركات عالمية.

وقال الدليمي في مؤتمر صحفي تابعته المستقلة، ان “برنامج التفتيش قبل التوريد يشمل تفتيش ٩٦١ سلعة صناعية مختلفة (غذائية، هندسية، كيمياوية، انشائية، ونسيجية).

واشار الى ان “الشركات العالمية الاربعة التي تم التعاقد معها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، هي من جنسيات اماراتية وبريطانية والمانية وايطالية ، وتعمل وفق ارقى المعايير الدولية النافذة”.

ولفت الى ان “الهدف من اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد، هو لضمان حماية المستهلك العراقي والصحة العامة والبيئة عبر آليات تقويم مطابقة السلع والمنتجات المستوردة للمواصفات العراقية المعتمدة ذات الصلة المباشرة بالمستهلك”.

وبين وزير التخطيط ان “اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد، جاء متزامنا مع استئناف اجراءات المراقبة والتدقيق والتحقق في المنافذ الحدودية كافة على مدار ساعات اليوم من قبل ملاكات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.