وزير التجارة يعلن من كربلاء : مستحقات الفلاحين أكثر من 300 مليار دينار

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري ، مساء الثلاثاء، إن ” المبالغ التي تم تحديدها من قبل وزارة المالية لتغطية مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين سوقوا محصولهم هذا العام وصلت الى ثلاث مئة مليار ومائتين وثلاثة وخمسين مليون دينار .

وذكر الجبوري على هامش زيارته كربلاء في تصريح لـــــ ( المستقلة ) تنفيذا “لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، قمنا بزيارة الشركة العامة لتجارة الحبوب سايلو كربلاء مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، و أكدنا ، على أهمية زيادة الطاقات الخزنية لتتلائم مع الزيادة في محاصيل الحبوب المسوقة خلال موسم التسويق “. وقال كما ” وجهنا بتذليل المعوقات التي تعرقل انجاز مشروع سايلو كربلاء المعدني “.

وأوضح إن “خطة الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو انجاز السايلو المعدني وتوفير مساحات تخزينية للحبوب وتطوير طريقة الخزن “.

وأضاف القفزات النوعية في انتاج محصول الحنطة التي تحققت في السنتين الماضيتين تتطلب وضع الخطط الناجحة لعملية تطوير الطاقة الخزنية للسايلوات الموجودة في جميع المحافظات ومنها كربلاء، من خلال وضع الخطط الناجحة لعملية تطوير السايلوات الموجودة في جميع المحافظات ” .

واشار الى إن “السايلو المعدني في كربلاء ، واحد من المشاريع التي يتم إنجازه ، أضافة الى سايلوات اخرى في الناصرية وواسط ، واتخذنا خطوات لا كماله بأقرب وقت على ان يدخل الخدمة الفعلية مطلع العام القادم، وليكون نموذجا للسايلوات التي تشيد لاحق “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، بحثنا مع وزير التجارة ، آليات التعاون والتنسيق ما بين المحافظة والوزارة وتأمين المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية ، والمشاريع الخاصة بوزارة التجارة كمشروع إنشاء السايلو المعدني “.

يذكر إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته كربلاء الثلاثاء الماضي رفض طريقة خزن محاصيل الحنطة وعدها بجريمة ، وطالب بتقرير خلال اسبوع ليتقدم الى وزير التجارة خلال اجتماع مجلس الوزراء “.