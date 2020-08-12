وزير التجارة يعلن قرب تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية

المستقلة … أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري ، قرب تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية، مبينا الحصول على الأموال من وزارة المالية بعد جهود كبيرة بذلت من قبل وزارتي التجارة والمالية، فيما أكد ان العراق لن يستورد الحنطة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “وزارة المالية أطلقت 91 مليون دولار من التخصيصات المالية لتأمين متطلبات تجهيز وتوزيع مفردات الحصة التموينية بين المواطنين خلال الأيام المقبلة”، مبينا ان “الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل توزيع مفردات التموينية بين المواطنين بعد تسلم المبالغ المخصصة لها”.

وأضاف أن “الوزارة تعمل على زيادة التخصيصات المالية لتحسين مفردات البطاقة التموينية بعد تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية”، مشيرا إلى أن “الوزارة ستتعاقد لشراء كميات من مادتي السكر وزيت الطعام ضمن آليات التعاقد لسد حاجة ومتطلبات البطاقة التموينية، والتي ستتم وفق تعليمات تدعم المنتج المحلي بشرط ان يكون ضمن مواصفات وتعليمات المجلس الوزاري الاقتصادي”.

وبشأن مقدار الخزين الستراتيجي من محصول الحنطة”، مشيرا إلى أن “الوزارة حققت الاكتفاء الذاتي من الحنطة، والخزين الستراتيجي الموجود لديها يكفي للسنوات المقبلة، ولن تلجأ الى الاستيراد بخصوص محصول الحنطة”.