وزير التجارة يعزي بوفاة النجم ناظم شاكر

المستقلة/سرى جياد / عزى وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري العراقيين والأوساط الرياضية برحيل نجم المنتخب الوطني السابق والمدرب ناظم شاكر اثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الوزير في برقية التعزية تلقتهاالمستقلة بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المحتوم نتقدم باحر التعازي وصادق المواساة لأسرة فقيد الوطن ونجم الكرة العراقية الكابتن ناظم شاكر الذي فُجعنا برحيله اثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف كما أتقدم بالتعزية والمواساة العميقة للشعب العراقي عموما والأوساط الرياضيةخصوصا لهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الراحل الكبير، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه ومريديه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون”.