وزير التجارة والصناعة المصري يتلقي تقارير حول اداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وجيهان منير

تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر مارس الماضى وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك حيث قامت مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 1271 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية

كما قامت مصلحة الكيمياء بإجراء التحاليل المعملية لعدد 4175 عينة اختبار وذلك بمعامل القاهرة بواقع 2132 عينة والاسكندرية 1728 عينة والسويس 218 عينة واسيوط 90 عينة ومعمل منسوجات مدينة نصر 7 عينات.

وقد أكد الوزير حرص الوزارة علي التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية للسلع والخدمات وانتاج سلع امنة ومطابقة، لافتاً الى ان احكام الرقابة علي المصانع يعزز من تنافسية المنتج المصري ومكانته ومواجهة كافة اساليب الغش والمنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات.

ومن جانبه أوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية انه تم إجراء 520 دراسة فنية متخصصة تضمنت 190 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و317 دراسة فنية ومتنوعة، و13 دراسة لمستلزمات الإنتاج.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 344 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 75 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل عدد 2 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، مشيراً إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 275 استفساراً و143 شكوى.

ومن جانبه أوضح الدكتور/ مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة قامت بإنتاج 1245 لتر حبر سري المستخدم في ختم اللحوم بالمجازر.

وفيما يتعلق بتطوير وتحسين الاداء وخدمة العملاء قال فهمي ان المصلحة تقوم حالياً بدراسة تنفيذ شبكة ربط داخلية بين المعامل التابعة للمصلحة ومراكز خدمة العملاء كما قامت الهيئة بتقليل مدة تحليل العينات حتي اسبوع عمل واحد، لافتاً الى ان المصلحة تقوم خلال الفترة الحالية بتأهيل وتطوير معمل الميكروبيولوجي ومعمل الاغذية وربط كافة معامل الهيئة بشبكة الانترنت وتطوير نظام سرية وتأمين التقارير الصادرة عن معامل المصلحة بنظام الكيوكود واستخدام علامات تأمين ورموز لتأمين تقارير المصلحة لحمايتها من التلاعب.