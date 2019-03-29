وزير الاعمار يؤكد سلامة جسر الكريعات وفتحه امام الزائرين

(المستقلة)..اكد وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكًين ريكاني سلامة واقع جسر الكريعات الحالي وأنه لا وجود لأي تهديد يهدد سلامة الزائرين الوافدين الى مدينة الكاظمية تزامنا مع ذكرى استشهاد (الامام الكاظم عليه السلام).

واوضح الوزير عند زيارته لجسر الكريعات العائم، برفقة قائد عمليات بغداد ومدير مكتب رئيس الوزراء وخبراء من دوائر الطرق والجسور والموارد المائية ، ان الزيارة تأتي بناءً على توجيه رئيس الوزراء للاطلاع والوقوف على وضع الجسر فنيا ومدى تحمله للحشود الوافدة لمدينة الكاظمية، والتهديدات المحتملة التي من الممكن ان يواجهها في حالة ارتفاع منسوب المياه، حيث اثبتت الكشوفات الفنية التي اجراها الفريق الفني ان وضع الجسر مطمئن حالياً لمرور الزائرين عليه.

واشار الى ان خطورة المرورعلى الجسر تكمن فقط في حالة ارتفاع منسوب المياه الى مترونصف من المنسوب الحالي حيث تقرر ان يكون تواجد مستمر لفرق الصيانة في موقع الجسر وتشكيل غرفة عمليات بقيادة عمليات بغداد وممثلي وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ووزارة الموارد المائية لأتخاذ الاجراءات المناسبة وغلق الجسر او تفكيك اجزاء منه في حالة وجود اي ارتفاع لمنسوب المياه عن المستوى المقرر.

ودعا ريكاني المواطنين الزائرين الى التعاون مع الفرق الفنية المتواجدة حفاظا على سلامتهم.