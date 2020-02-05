وزير الاعمار : تسلمنا الوزارة وفيها 363 مشروعا متلكئا وسعينا لإنجازها

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. قال وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، اليوم الاربعاء، إنه “تسلم الوزارة بــــ 363 مشروعا متلكئا سعى الى انجازها وحل المشاكل التي تحول دون تحقيقها على أرض الواقع .

وأوضح ريكاني على هامش زيارته كربلاء وافتتاحه مشروع مجاري كربلاء الموحد بمشاركة محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، إن ” مشاريع المجاري تأتي في الترتيب الثاني من حيث الأهمية بعد مشاريع الماء، حيث لا يمكن أن تكون مدينة صالحة للعيش بدون مشاريع المجاري”.

وأشار الى إن “مشروع مجاري كربلاء الموحدد مقسم لجزئين ، وسيقدم خدمة كبيرة لجميع أحياء المحافظة لغاية عام ٢٠٤٥، فضلاً عن إنه من المشاريع الصديقة للبيئة”،

وبين إن “هذا المشروع أُنجز خلال (12 سنة) بسبب وجود عراقيل أخّرت إنجازه ، خصوصا وأن هنالك من يريد أن يفشل العمل” بحسب قوله “.

يذكر إن “المشروع يعد الأبرز على مستوى الشرق الأوسط، وأقيم على مساحة (400 دونم) وعلى طريق كربلاء – النجف ، ويعد من المشاريع الصديقة للبيئة والذي سيساهم في استثمار المناطق الصحراوية في كربلاء ورفع الواقع الخدمي للمحافظة .