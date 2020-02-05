وزير الاعمار : تسلمنا الوزارة وفيها 363 مشروعا متلكئا وسعينا لإنجازها

 

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. قال وزير الاعمار والاسكان  بنكين ريكاني، اليوم الاربعاء، إنه “تسلم الوزارة بــــ 363 مشروعا متلكئا سعى الى انجازها وحل المشاكل التي تحول دون تحقيقها على أرض الواقع .

وأوضح ريكاني على هامش زيارته كربلاء  وافتتاحه مشروع مجاري كربلاء الموحد بمشاركة محافظ كربلاء نصيف الخطابي ،  إن ” مشاريع المجاري تأتي في الترتيب الثاني من حيث الأهمية بعد مشاريع الماء، حيث لا يمكن أن تكون مدينة صالحة للعيش بدون مشاريع المجاري”.

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وأشار الى إن “مشروع مجاري كربلاء الموحدد مقسم لجزئين  ، وسيقدم خدمة كبيرة لجميع أحياء المحافظة لغاية عام ٢٠٤٥، فضلاً عن إنه من المشاريع الصديقة للبيئة”،

وبين إن “هذا المشروع أُنجز خلال (12 سنة) بسبب وجود عراقيل أخّرت إنجازه ، خصوصا وأن هنالك من يريد أن يفشل العمل” بحسب قوله “.

يذكر إن “المشروع يعد الأبرز على مستوى الشرق الأوسط، وأقيم على مساحة (400 دونم)  وعلى طريق كربلاء – النجف  ، ويعد من المشاريع الصديقة للبيئة والذي سيساهم في استثمار المناطق الصحراوية في كربلاء ورفع الواقع الخدمي للمحافظة .

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