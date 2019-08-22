وزير الاثار يزور عددا من المتاحف والمعاهد الأثرية بهولندا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تفقد صباح اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير الاثار متحف لايدن الوطني ومعامل الترميم الخاصة به، ومعهد دراسات الشرق الأدنى ومعهد دراسة البرديات، و ذلك للاطلاع علي تطور العمل بهم و كيفية استخدام التقنيات العلمية الحديثة في مجال العمل الاثري لبحث سبل التعاون بين وزارة الاثار و المتاحف و المعاهد العلمية و الاثرية في هولندا ومناقشة فرص تدريب شباب العاملين بالوزارة علي احدث وسائل التقنيات العلمية.

جاءت هذه الزيارات علي هامش تواجده بمدينة لايدن بهولندا لافتتاح المؤتمر الدولي السادس لشباب علماء المصريات 2019 و إلقاء المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر عن العمل الاثري في مصر واحدث الاكتشافات و الافتتاحات و المشروعات الاثرية و القومية التي تقوم بها مصرحاليا، و ذلك تلبية للدعوة التي وجهها له جمعية شباب علماء المصريات بهولندا و ايمانا منه بضرورة تشجيع شباب الأثريين الذين وهبوا حياتهم لدراسة علم المصريات و الدور الهام لهم في الحفاظ علي الاثار لانهم شركاء المستقبل.

حضر الافتتاح السفير امجد عبد الغفار سفير مصر بهولندا و قيادات كل من جامعة لايدن و كلية الدراسات الإنسانية و مدير متحف لايدن الوطني و اساتذة معهد الدراسات البردية و معهد دراسات الشرق الادني القديم بالاضافة الي اكثر من 100 دارس لعلم المصريات و لدراسات الاثار المصرية القديمة من جميع أنحاء العالم.

يهدف هذا المؤتمر الي منح شباب علماء المصريات الطموحين في بداية حياتهم المهنية فرصة لعرض ومناقشة أبحاثهم العلمية و الاثرية عن الاثار وعلم المصريات بحيث ينعقد كل ثلاث سنوات اخر دورة له كانت في فيينا اما الدورة الحالية فتنعقد في ليدن بهولندا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري.