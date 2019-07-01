وزير الاثار يتفقد عدد من المناطق الاثرية بالفيوم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الاثار و اللواء عصام سعد محافظ الفيوم و الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار و المهندس وعد ابو العلا رئيس قطاع المشروعات و السادة النواب من اعضاء لجنة الاعلام و الثقافة و الاثار بمجلس النواب عدد من المواقع الاثرية بمنطقة كوم اوشيم بالفيوم و ذلك للوقوف علي اخر مستجدات الاعمال .

شملت الزيارة متحف كوم اوشيم الاثري و الذي تم اعادة افتتاحه عام 2016 ليروي تاريخ مدينة الفيوم و رفع الوعي الاثري لدي أهالي المحافظة. كما تفقدوا منطقة المتحف المفتوح و الذي يعرض عدد من القطع الاثرية الضخمة من عصر الدولتين الوسطي و الحديثة و التي تم نقلها من منطقة كيمان فارس بالفيوم، هذا بالاضافة الي منطقة كرانيس و التي تضم اثار بقايا مدينة من العصر اليوناني روماني و بقايا المعبد الشمالي و الجنوبي للإله سوبك