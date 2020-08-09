وزير الاتصالات يتعهد بانهاء ملف التهريب وتقديم خدمة انترنت بجودة عالية

المستقلة … اكد وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، تسويق سعات انترنت بسعة 336_STM بقيمة ملياري دينار الى محافظة نينوى شهريا، فيما تعهد بانهاء ملف التهريب وتقديم خدمة انترنت بجودة عالية مطلع العام المقبل.

وقال الشيباني في حوار تابعته المستقلة، ان وزارته “نجحت في تسويق سعات انترنت بسعة 336_STM بقيمة ملياري دينار تقريبا الى محافظة نينوى شهريا وعن طريق منافذ ادخال السعات الرسمية لخدمة الانترنت»، عادا ذلك «اولى ثمار عمليات (الصدمة) الخاصة بمكافحة تهريب سعات الانترنت الدولية».

وأضاف أن “السعات التي كانت مسبقاً تهرب شهرياً عبر المنافذ والابراج غير الرسمية في محافظة نينوى تعد هدراً كبيراً بالمال العام ولها اثار سلبية في خدمة الانترنت قبل البدء بعمليات (الصدمة)”، منوها بأن “ايقاف تهريب السعات عبر المنافذ غير النظامية وتغطية المناطق بالخدمة بشكل رسمي، اثرا بشكل ايجابي في جودة الخدمة في المناطق المذكورة وتلك المرتبطة بها”.

وذكر الشيباني ان وزارته “تعمل على فرض سيادة الدولة من اجل تأمين شبكات الاتصالات، خاصة انه تمت احالة مهربي سعات الانترنت على القضاء وفق القوانين النافذة بهذا الصدد”، معربا عن امله بـ”انهاء ملف تهريب سعات الانترنت وتقديم خدمة انترنت بجودة عالية مطلع العام المقبل”.