وزير إندونيسي يواجه حملة غاضبة لتشبيهه كورونا بـ”الزوجة”

(المستقلة)..شبه وزير إندونيسي فيروس كورونا بالزوجة، التي يتعلم الزوج مع الوقت كيف يتعايش معها. فتمت مواجهته بانتقادات غاضبة،واتهام بكراهية النساء !.

وقال وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ: “تلقيت منشورا ساخرا من زميلي وزير الشؤون البحرية والاستثمار، لوهوت باندجايتان، حيث قال، إن كورونا كزوجتك.. تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها”.

واضاف وزير الامن “هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم مع الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا”.

وقامت جماعات حقوقية نسائية وإندونيسيين آخرين بانتقاد تعليقات الوزير عبر الإنترنت. حيث قالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان إن ذلك التصريح “لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة “كوفيد-19″، ولكنه يظهر أيضا المواقف المتحيزة للجنس وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين”.

وأضافت: “المزحات التي تستخدم النساء موضوعا لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة”، بحسب ما نقلته صحيفة “البيان”.

وتستعد الحكومة الإندونيسية لرفع الحجر الصحي جزئيا في مناطق من البلاد بحلول أوائل حزيران، والتأقلم ما دعته بـ”الوضع الطبيعي الجديد”.

المصدر: سبوتنيك عربي