وزيرتا الهجرة والصحة تشهدان ازاحة الستار عن اللوحة التذكارية للدكتور عادل محمود في فاكسيرا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، وأسرة الدكتور الراحل عادل محمود، إزاحة الستار عن اللوحة الجدارية الخاصة بالدكتور الراحل بمقر شركة فاكسيرا.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه كان يجب أن يتم تخليد اسم وذكرى الدكتور عادل محمود لما قدمه من إسهامات جليلة في مجال تطوير واكتشاف الأمصال واللقاحات، فكان يجب أن يتم تخليده بتصميم لوحة جدارية توضع في مقر شركة فاكسيرا.

وأشارت “مكرم” إلى حرص الدكتور عادل محمود وأمانته أن يعمل في هدوء دون ضوضاء، كما أن افتتاح اللوحة الجدارية يأتي في إطار تقدير الدولة المصرية والقيادة السياسية للعلماء المصريين بالخارج، موضحة أن الدولة تهتم بالعلماء من خلال سلسلة “مصر تستطيع” وهو ما يعكس توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن وجود اللوحة الجدارية في “فاكسيرا” أكبر مصنع للقاحات في الشرق الأوسط، تمثل قدرا بسيطا من مكانة الدكتور عادل محمود الكبيرة.