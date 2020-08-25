(المستقلة)..استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو بمكتبها اليوم الموظفين المشاركين في إخماد حريق قد نشب في مخيم عامرية الفلوجة بمحافظة الانبار وجازفا بأرواحهم لإنقاذ طفلين من وسط النار بعد ان عجز والداهما والحاضرون عن انقاذهما بسبب تصاعد ألسنة اللهب .

وقالت جابرو “كلمات الثناء لا تفي بحق ابطالنا من فرع الوزارة بمحافظة الانبار، وعبارات الشكر لا تصف امتناننا لهم بعد أن قدّما درساً عظيماً في العاطفة الإنسانية النبيلة وأنقذا طفلين من وسط النيران” .

وأصدرت توجيهاً بتكريم الموظفين بمكافأة مالية مجزية وكتب شكر وتقدير تثميناً لجهودهما في انقاذ الطفلين .