وزيرة الهجرة : ندعم كل مايخدم الشباب ونحرص علي المشاركة فيه

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزيرة الهجرة تشارك في احتفال الكرازة المرقسية بختام المهرجان الرابع عشر وحصوله على شهادة الأيزو

كاتدرائية الزيتون تمنح وزيرة الهجرة درع مهرجان الكرازة المرقسية

نبيلة مكرم: ندعم كل ما يخدم الشباب ونحرص على المشاركة فيه

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في مراسم الإعلان عن أسماء النشء والشباب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الكرازة المرقسية لعام 2018، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بالزيتون بحضورالأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا روفائيل سكرتير المجمع المقدس، وعدد من الآباء والأساقفة، ومجموعة من الشباب وأولياء أمور المشاركين في المهرجان.

تضمنت فقرات الحفل تقديم فيلم تسجيلي حول مراحل التخطيط والتنفيذ لمهرجان الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية قدمها الشباب المبدعون بأسقفية الشباب.

وشددت وزيرة الهجرة على أهمية الدور البارز لمهرجان الكرازة المرقسية داخل المجتمع في الكشف عن المواهب المتميزة في مختلف المجالات، معربة عن سعادتها بدور أسقفية الشباب في رعاية أبناء مصر وإعدادهم بصورة جيدة بما يضمن مستقبل باهر للوطن.

والجدير بالذكر أن مهرجان الكرازة المرقسية قد حصل العام الماضي على شهادة الأيزو، تقديرًا على جهود المهرجان تجاه الشباب والنشء.

من ناحية أخرى، منحت إدارة المهرجان درعًا لمعالي وزيرة الهجرة تكريمًا لها ولجهودها، كما تقدم منظمو المهرجان بالشكر لوزيرة الهجرة على دعمها ومشاركتها في دعم جهود الشباب والناشئين، في إطار جهود الوزارة للحد من الهجرة غير الشرعية والاهتمام برعاية الأجيال المقبلة.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم بالشكر للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على جهوده ودعمه للمهرجان.

ويستمر المهرجان للعام الـ15 على التوالي، فضلًا عن ترجمة محتواه إلى 9 لغات عالمية.