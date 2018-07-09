وزيرة الهجرة خطوة معادلة رخص القيادة تخدم 200الف مصري بالخارج

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ردا على استفسارات الجالية المصرية بإيطاليا

وزيرة الهجرة: بروتوكول معادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية قيد المراجعة النهائية ومن المقرر إعلان تنفيذها قريبا

في إطار الإعداد لملتقى المصريين في الخارج “في أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك”، الذي تعقده وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السبت الموافق ٢٨ يوليو الجاري، تلقت الوزارة عبر التطبيق الذي أطلقته لاستقبال اقتراحات واستفسارات المواطنين على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، عدة استفسارات حول ما تم التوصل إليه في ملف بحث معادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة النقل الإيطالي أرسلت موافقتها المبدئية على مقترح البروتوكول الذي يقضي بمعادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية، ونوهت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارات الخارجية والداخلية والهجرة للانتهاء من مراجعة المختصين لكافة البنود ليكون الاتفاق ملبيا لطموحات المواطنين، وسيتم التوقيع قريبا،

مؤكدة أنها تولي هذا الملف أولوية قصوى تلبية لمطالب المصريين المقيمين في إيطاليا، والذي يأتي هذا الملف على قمة أولوياتهم ومتطلباتهم ‏واحتياجاتهم.

وأشارت “مكرم” إلى تواصلها الدائم مع هشام بدر سفير مصر بإيطاليا، الذي يتابع خطوات الاتفاقية ويقوم بجهد كبير لإتمامها.

وأوضحت “مكرم” أهمية هذه الخطوة، لتقنين أوضاع المصريين في إيطاليا ومساواتهم بإخوانهم من عدة دول في الإقليم مثل الجزائر والمغرب بالموافقة على معادلة رخص قيادتهم، مؤكدة أن تنفيذ تلك الخطوة سيخدم أكثر من 200 ألف مصري هناك.

وأكدت وزيرة الهجرة أن أي ملف يتم التعامل معه بمنتهى الجدية، ونفت ما تردد من شائعات حول تجميد الفكرة وعدم تنفيذها، مشيرة إلى النجاح الذي تحقق مؤخرا أيضا في إصدار تسهيلات من وزارة الداخلية استجابة للمسجل في رقمهم القومي “مقيم بالخارج”، حيث تم السماح لهم بتسجيل مقر إقامتهم على أحد الأقارب داخل مصر حتى الدرجة الرابعة ليتمكنوا من المشاركة الانتخابية.

وفيما يخص رخص القيادة بإيطاليا، كانت السفيرة نبيلة مكرم قد قامت بزيارة إلى روما في فبراير الماضي ضمن جولتها المكوكية في أوروبا لحشد ‏المصريين بالخارج من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتقت خلالها مع الجانب الإيطالي مع ووفد من وزارة الداخلية المصرية لبحث معادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية.

واجتمعت اللجنة، وعلى رأسها معالي وزيرة الهجرة، مع مسئولي وزارة النقل الإيطالي، حيث تم عرض مذكرة بها موافقات من الجانب المصري على التعديلات الإيطالية الخاصة بالاتفاقية المشتركة بين البلدين لتبادل رخص القيادة، والتي وعدت بدورها بتنفيذ هذا المقترح بعد استيفاء ودراسة كل ماقدمته اللجنة، وإبلاغ وزارة الخارجية المصرية بموافقتها على تنفيذ المقترح.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد التقت مسبقا في القاهرة بالسفير ‏الإيطالي لدى مصر “جيامباولو‎ ‎كانتيني” بمقر وزارة الهجرة بالقاهرة، وخلال اللقاء طالبت بالتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة لعقد اجتماع معها وبصحبتها مسئولي من وزارة الداخلية المصرية، لبحث خطوات ‏تنفيذية لمعادلة رخصة القيادة للمصريين المقيمين في إيطاليا، والتي يتطلب إعادة إصدارها هناك مبالغ مالية مرتفعة وإجراءات معقدة، وقد نسق بالفعل هذا اللقاء.