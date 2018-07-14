وزيرة الهجرة تلتقي ضباط القوات المسلحة أعضاء التمثيل العسكري المصري المرشحين للعمل بسفارات مصر بالخارج

المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بضباط القوات المسلحة المرشحين في مجال العمل في إطار التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج وزوجاتهم، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من مساع للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين دبلوماسيًا.

وتناولت المحاضرة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات، كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

وتطرقت وزيرة الهجرة، خلال الحوار، إلى الجهود المبذولة للتواصل مع الجيل الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج وحمايتهم من أي أفكار دخيلة، و دور وزارة الهجرة في الاهتمام بالمصريين في الخارج وخاصة الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن، والسعي لتلبية الطلبات المشروعة للمواطنين بالخارج، وربط الخبراء في مختلف المجالات التنموية في خطة الحكومة 2030 من خلال سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”.

ووجهت “مكرم” الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها لجهود الوزارة وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة، مؤكدة على أهمية دور المرأة المهاجرة في الخارج وزوجات الملحقين الذين يعدون خير ممثل للوطن وانعكاس للعصر الذهبي الذي تحياه المرأة بتولي مناصب رسمية والثقة التي توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الدبلوماسيين يتلقون دورات مماثلة في الأمن القومي قبل توليهم مهام منصبهم في السفارات والقنصليات بالخارج، مشيدة بدور القيادة العامة للقوات المسلحة والحرص على الاهتمام ببرامج الإعداد والتأهيل ونشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين والمدنيين.