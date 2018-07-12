وزيرة الهجرة تلتقي أسرة العالم الراحل دكتور عادل محمود علي هامش حفل تآبينه

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نبيلة مكرم: تكريم العالم الراحل يأتي تخليدا لاسمه وأعماله التي تركت بصمة لا تنسى

على هامش حفل تأبين العالم الدكتور عادل محمود، التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأسرة العالم الراحل رائد أبحاث اللقاحات والأمراض المعدية، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا.

وتناول اللقاء حديثا مفتوحا عن الدكتور عادل محمود وما قدمه من أبحاث واكتشافات في مجال الأمصال واللقاحات، والدور الكبير الذي قدمه في خدمة الإنسانية.

وخلال اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها الكبير للدكتور عادل كقامة كبيرة وعالم مصري عظيم رفع اسم مصر بالخارج، مثمنة ما قام به من خدمات للبشرية أجمع من خلال أبحاثه في مجال تطوير اللقاحات والأمصال.

وأكدت وزيرة الهجرة أن تكريم الدكتور عادل محمود اليوم يأتي تخليدا لاسمه وأعماله العظيمة التي تركت بصمة قوية ومؤثرة بالمجال الطبي في مصر.