وزيرة الهجرة تفتتح  مجمع سكني للمهجرين في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..افتتحت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الاحد، مجمع المهجرين السكني في محافظة ميسان.

وقال بيان عم مكتب محافظ ميسان أن علي دواي استقبل الوزيرة ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين وعدد من المدراء العامين وناقش معها اوضاع المهجرين والعائدين الى ديارهم

واشار الى ان دواي رافق الوزيرة الى حفل افتتاح المجمع السكني الذي يقع في مركز المحافظة للعائدين من النزوح الخارجي والمهجرين

وذكر أن الوزيرة باشرت فعلا بتوزيع الوحدات السكنية على الفئات المشمولة من المهاجرين والنازحين وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وتم توزيع سندات ملكية الوحدات السكنية واستكمال إجراءات توزيع وتسليم الشقق على مستحقيها

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بإكمال المشروع وتوزيعه على الفئات المشمولة .

و يتكون المجمع من (300) وحدة سكنية مع كافة الخدمات، وساهمت المحافظة بتخصيص الأرض وإيصال كافة الخدمات الاساسية للمجمع .