وزيرة الهجرة تعلن اغلاق 20 مخيما للنازحين والعمل على عودة اهالي سنجار

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس ، عن إغلاق 20 مخيما للنازحين ، مؤكدة ان الحكومة المركزية والوزارة والمنظمات الدولية تعمل على عودة النازحين من أهالي سنجار .

وقالت جابرو في مؤتمر صحافي على هامش زيارتها كربلاء حضرته ( المستقلة ) ، إن “الوزارة لا تفرض العودة لأي نازح جبرا ، بل العودة طوعية ، منوهة الى غلق 20 مخيما للنازحين ، باستثناء مخيم صلاح الدين “.

وأوضحت إن “الوزارة تتواصل مع حكومة أقليم كردستان لحل عرقلة عودة النازحين الى سنجار ، كونها تتعلق بقضايا أمنية في تدقيق الاسماء ، وصحية خشية انتشار فيروس كورونا ، منوهة الى إن الاجراءات المتبعة عند قدوم اي نازح الى محل سكناه يجب أن يحجر مدة 14 يوما “.

وأضافت إن “الوزارة اتفقت مع الحكومة المركزية والاقليم ببقاء النازح قبل مغادرته وفحصه مدة خمس ساعات “.

ومن جانب أخر أكدت وزيرة الهجرة بصفتها عضو مجلس الوزراء ، إن “الحكومة تعاني من أزمة مالية كبيرة جدا ، وعند عبور الازمة ستكون هناك معادلة في توزيع الموازنة بين المحافظات ، كذلك خدمة العينات المستهدفة في الوزارة “.

الى ذلك قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، عضو مجلس الوزراء وزيرة الهجرة ، أن “كربلاء تستقبل 50 مليون زائر سنويا ، ولا توجد أي اهمية في معادلة التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية “.

وأشار الى إن “الحكومة المركزية تهمل دائما هذه الارقام عندما تخصص الأموال للمحافظة “.