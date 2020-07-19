وزيرة الهجرة تشرف على عودة العوائل النازحة الى الفلوجة

(المستقلة)..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم عن عودة وجبة جديدة من العوائل النازحة العائدة من مخيمات محافظة الانبار الى مناطق قضاء الفلوجة في المحافظة، وذلك وفق برنامج (بناء وترميم الدور المتضررة ودفع بدل إيجار) .

وكشفت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الانبار الدكتور علي فرحان، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة جيرارد وايت، والنائبة نهلة الراوي عضو لجنة العمل والمهجرين النيابية الذي عقدته الوزارة في مخيمات عامرية الصمود عن ” التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (iom) لدعم العوائل النازحة الساكنة في المخيمات والعازفة عن العودة بسبب تدمير منازلها خلال فترة سيطرة عصابات داعش الأجرامية على مناطقهم من خلال مشروع بناء وترميم المنازل المتضررة والمدمرة والتي لاتمتلك الإمكانية لترميمها”.

وأوضحت ان مخيمات عامرية الصمود شهدت اليوم عودة 51 عائلة نازحة الى مناطق ( الحصي ، جبيل ، الشهداء ومنطقة النعيمية ) التابعة الى قضاء الفلوجة “، مبينة ” ان42 عائلة ستعود غدا الى مناطقها الاصلية .

واشارت إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد عودة وجبات جديدة من العوائل النازحة من مخيمات المحافظة إلى مناطق سكناها الأصلية وانهاء ملف النزوح في الأنبار “، مؤكدة سعي الوزارة لإغلاق ملف النازحين بأسرع وقت ممكن بعودة جميع الاسر النازحة إلى مناطقها المحررة مع حل كل الاشكالات التي تمنع عودة الاهالي إلى مناطقهم “.

وأضافت جابروأن ” إعادة اعمار المناطق المدمرة يعد سبباً رئيساً في عودة النازحين إلى مناطقهم الاصلية وذلك عن طريق تأمين العيش الكريم والعودة بكرامة “.

وأعربت عن الامل ” باغلاق ملف النزوح هذا العام” ، مستدركة يالاشارة الى أن “الأمر بحاجة إلى دعم كبير من أجل اعمار المناطق، وإنهاء مسألة انسانية معقدة استمرت لسنوات طويلة”.

ولفتت الى “ان البلاد تحتاج لمثل هكذا مبادرات ومشاريع سيما وانها تمر هذه الايام بأزمة مالية وغياب الموازنة لهذا العام وبعد ان عجزت دائرة التعويضات عن تعويض المتضررين “.

ودعت السيدة جابرو جميع الدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية للمساهمة بإعادة تأهيل المناطق المحررة وإعادة الحياة الطبيعية لها وإزالة جميع المعوقات التي تعترض عودة النازحين إلى ديارهم وتوفير بيئة مناسبة لهم .

من جانبه اكد محافظ الانبار ضرورة بذل الجهود والتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة والمنظمات الدولية والمحلية لحل المشاكل التي تعاني منها الاسر النازحة وتشجيعها على العودة إلى أماكنها الاصلية، مثمنا في الوقت ذاته دور الوزارة في دعمها للمحافظة.

فيما اثنى جيرارد وايت على جهود الوزارة متمثلة بوزيرتها وما قدمته الوزارة من خدمات كبيرة للاسر النازحة في المخيمات وخارجها والعوائل العائدة ، متمنيا تحقيق عود آخر عائلة نازحة في هذا العام وغلق جميع المخيمات في البلاد .