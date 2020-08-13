وزيرة الهجرة تستقبل الطفل منتظر الذي فقد في تركيا بعد نقله الى بغداد

(المستقلة).. استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، اليوم في مطار بغداد الدولي الطفل منتظر حسن جواد الذي تم اعادته من الجمهورية التركية الى وطنه العراق برفقة ممثل الوزارة لدى انقرة بعد التنسيق ما بين الوزارة والحكومة التركية .

وكانت والدة الطفل منتظر قد تقدمت بمناشدة الى وزيرة الهجرة والمهجرين لإعادة ابنها الى العراق بعد أن فقد في جمهورية تركيا وتم إيواؤه في مركز ايواء باغوم للاطفال في تركيا.

وقالت جابرو ان ” الحكومة العراقية حريصة على سلامة ابنائها وحفظ كرامتهم في داخل وخارج البلاد ” ، معربة عن شكرها “العميق” للسفارة العراقية ومكتب الوزارة في انقرة على الجهود والتعاون المبذول منهما وتنسيقهما مع الحكومة التركية بشأن إعادة الطفل.