وزيرة الهجرة تترآس ورشة عمل لاستعراض تجربة الفلبين في مجال الهجرة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في إطار عمل لجنة شئون الهجرة..

وزيرة الهجرة تترأس ورشة عمل لاستعراض التجربة الفلبينية في مجال الهجرة بحضور الوزارات المعنية

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد: نسعى لتبادل تجارب الهجرة والمغتربين مع الجانب الفلبيني

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورشة عمل مع السيد سولبيشيو إم كونفيادو سفير الفلبين لدى مصر والوفد المرافق له، بهدف تبادل الخبرات وعرض محاور التجربة الفلبينية الخاصة بمجال الهجرة والجاليات والعمالة المغتربة والمغتربين وبحث كيفية الاستفادة منها، بحضور أحد المسئولين الفلبينيين المختصين في هذا المجال، لتقديم عرض توضيحي للخبرات الفلبينية في مجال الهجرة والجاليات.

تأتي هذه الورشة في إطار عمل لجنة شئون الهجرة المشكلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية بهذا الملف.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الفلبيني والوفد المرافق له، وأشادت بتجربة بلاده في التعامل مع رعاياهم حول العالم، خاصة العمالة الفلبينية في دول منطقة الخليج العربي، واصفة إياها بأنها تجربة مميزة وفريدة وتقدم نموذجًا مثاليًا لابد من الاستفادة منه.

ووجه السفير الفلبيني سولبيشيو إم كونفيادو خالص شكره وتقديره لوزيرة الهجرة على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بإتاحتها تلك الفرصة من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في مجال الهجرة.

واستعرض كونفيادو تجربة بلاده في التعامل مع المواطنين الفلبينيين بالخارج، وخاصة العمالة المقيمة في دول منطقة الخليج العربي، متناولاً الحديث عن قانون الهجرة الفلبيني، وكيفية رعاية المغتربين وتوفير المعاشات لهم حال تقاعدهم وكذلك خدمات التأمين الصحي، واستثمار تحويلاتهم في إقامة مشروعات ناشئة وريادة أعمال وإسكان، علاوة على تنظيم برامج وندوات للمغتربين الفلبينيين لنشر التوعية فيما بينهم.

كما استعرض الوفد المرافق له تفاصيل التجربة الفلبينية الخاصة بالمهاجرين بداية بأرقام حول المغتربين في عدد من دول العالم كأمريكا واوروبا والخليج العربي، مشيرا خلال ذلك إلى تصاعد معدلات الهجرة في العقود الأخيرة نظرا لاحتياجات سوق العمل المختلفة، وأضاف الوفد أن الفلبين تسعى لخلق تعاون مشترك مع عدد من الدول حول ملف الهجرة والمغتربين بما يضمن المصلحة المشتركة المبنية على تبادل الخبرات والتجارب، فالفلبين واحدة من الدول المصدرة للعمالة، ما حتم على دولة الفلبين وضع خطط محددة لتأهيل العمالة في عدد من الجوانب.

وسلط الوفد الضوء على احتياجات سوق العمل والتي تعد المؤشر الرئيسي في عمليات التدريب والتعليم التي يتلقاها الراغب في الهجرة حتى يتناسب مع طبيعة سوق العمل الراغب في السفر إليها، كما أكد على أهمية أن تتضمن عقود العمل على التأمينات المختلفة لحماية حقوق العامل والمهاجر.

هذا وأثنت السفيرة نبيلة مكرم على العرض التوضيحي الذي قدمه الوفد حول قانون الهجرة الفلبيني، والإجراءات التي تتعامل بها مع المهاجرين الفلبينين فى الخارج، مؤكدة أن هذا اللقاء يعد تجربة مميزة وفريدة وتقدم نموذجًا مثاليًا لابد من الاستفادة منه.