وزيرة الهجرة تبحث مع وزير العدل ملف الاسر العائدة وآلية رفع الحيف عنها

(المستقلة)..بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو مع وزير العدل سالار عبد الستار ملف الاسر العائدة الى محال سكناها الاصلية في سهل نينوى ومتابعة وتسهيل اصدار سندات قطع اراض تابعة للمواطنين من النازحين في كل الاقضية والمدن الواقعة في سهل نينوى لترويج معاملات تعويضاتهم في دائرة تعويضات المناطق المدمرة

وشددت جابرو على ضرورة مراعاة مشاعر الاسر العائدة في مناطق سكناهم الاصلية لاسيما اهالي قضاء تلكيف في سهل نينوى.

وأشارت الى وجود سجن تسفيرات يأوي آلاف المحكومين وسط تلكيف بين الاهالي ، مطالبة بنقل السجن خارج المدينة لوجود مخاوف لدى الاهالي من الخطورة التي قد يشكلها هذا السجن بينهم .

من جانبه ابدى وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد عن عزمه تسهيل موضوع السندات من خلال المتابعة مع دوائر التسجيل العقاري فضلا عن التنسيق مع الوزارات ذات الصلة لمساعدت الاسر العائدة ورفع الحيف عنها .