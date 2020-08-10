وزيرة الهجرة تبحث مع السفير التركي ملف النازحين العراقيين في تركيا

(المستقلة)… بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع سفير تركيا في بغداد فاتح يلدز ملف النازحين العراقيين في تركيا .

وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ان الوزير ” أكدت خلال استقبالها السفير التركي في مكتبها ببغداد على ان ” الوزارة تعمل على اعادة المهاجرين والنازحين الى مناطق سكناهم بصورة طوعية ، سواء كانوا مهجرين في الداخل والخارج ، بضمنهم اصحاب الكفاءات العلمية الذين اجبروا على مغادرة العراق ” .

وأشارات ان ” الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات للعوائل العائدة الى مناطق سكناها الاصلية ، فضلا عن العمل على اعادة اعمار وتأهيل الدور العائدة لها اضافة الى توفير فرص العمل للمهجرين “.

وتابعت وزير الهجرة ” اننا نعمل على اعادة النازحين الموجودين في تركيا طوعيا الى البلاد من خلال تأمين وسائل النقل برا وجوا لهم ” ، لافتة الى “ضرورة العمل المشترك ووضع خطة بين البلدين لتسهيل عودتهم طوعيا الى ارض الوطن” .

واوضحت جابرو ان “الوزارة تعمل وفق ستراتيجية احترام حقوق الانسان وحل قضايا النازحين واللاجئين بشكل انساني ودائم عن طريق احترام خيارات النازح واللاجئ ضمن المعايير المعتمدة دوليا “.

من جهته ابدى السفير التركي استعداد بلاده للتعاون المشترك مع الحكومة العراقية ، متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين ، لوضع خطة عمل موحدة تسهم في اعادة العراقيين من تركيا الى البلاد طوعيا .(النهاية)