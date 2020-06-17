وزيرة الهجرة : العراق يعمل وفق استراتيجية احترام حقوق الانسان ضمن المعايير الدولية

(المستقلة).. بحثت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، اليوم الاربعاء ، مع سفير جمهورية فنلندا فيسا هاكينين والقائمين بالاعمال لدولتي السويد والنرويج المعتمدين لدى العراق التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء ملف العراقيين الذين رفضت دول المهجر طلبات لجوئهم والموقف المتطابق بين الجانبين بإتجاه التوصل لحلول مناسبة وآلية اقناعهم وتشجيعهم على العودة الطوعية إلى البلاد فضلا عن ملفي النزوح والعودة للأسر النازحة إبان سيطرة عصابات داعش على مناطقهم التي نزحوا منها .

وأستمع السفراء الى حديث موسع من الوزيرة ، تطرقت فيه الى الخطوات التي تنتهجها الحكومة باتجاه بسط الامن والاستقرار وإنعاش البنية التحتية في المناطق التي دمرتها عصابات داعش الاجرامية ، وبما يعزز تشجيع النازحين على العودة الى ديارهم .

واشارت جابرو الى ان الدولة العراقية مستعدة للتعاون مع جميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتفعيل العودة الطوعية والاندماج لمن يرغب فيها سيما الكفاءات العلمية منهم ، لافتة في الوقت نفسه الى ان الوزارة ترفض الترحيل القسري .

وشددت بالقول ان ” الدولة العراقية الحديثة تعمل وفق استراتيجية تؤكد على احترام حقوق الانسان وحل قضايا اللاجئين بشكل انساني ودائمي من خلال احترام خيارات الشخص اللاجئ ضمن المعايير المعتمدة دوليا ” .

من جانبهم أكد السفير الفنلندي والقائمين بالاعمال النرويجي والسويدي اهتمام بلدانهم المتواصل بتعزيز العلاقة مع العراق ومواصلة دعمهم وفي جميع المجالات خصوصا ملف اللاجئين العراقيين والاتفاق على الحل الامثل وهو العودة الطوعية الى بلادهم ، معربين عن املهم اجراء عدة لقاءات مشتركة لديمومة التواصل ودعم فئات عناية الوزارة .

وأشاروا الى وجود مبالغ مالية تم صرفها للمنظمات الدولية العاملة في العراق لدعم النازحين .