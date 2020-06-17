وزيرة الهجرة : العراق يعمل وفق استراتيجية احترام حقوق الانسان ضمن المعايير الدولية
(المستقلة).. بحثت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، اليوم الاربعاء ، مع سفير جمهورية فنلندا فيسا هاكينين والقائمين بالاعمال لدولتي السويد والنرويج المعتمدين لدى العراق التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء ملف العراقيين الذين رفضت دول المهجر طلبات لجوئهم والموقف المتطابق بين الجانبين بإتجاه التوصل لحلول مناسبة وآلية اقناعهم وتشجيعهم على العودة الطوعية إلى البلاد فضلا عن ملفي النزوح والعودة للأسر النازحة إبان سيطرة عصابات داعش على مناطقهم التي نزحوا منها .
وأستمع السفراء الى حديث موسع من الوزيرة ، تطرقت فيه الى الخطوات التي تنتهجها الحكومة باتجاه بسط الامن والاستقرار وإنعاش البنية التحتية في المناطق التي دمرتها عصابات داعش الاجرامية ، وبما يعزز تشجيع النازحين على العودة الى ديارهم .
واشارت جابرو الى ان الدولة العراقية مستعدة للتعاون مع جميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتفعيل العودة الطوعية والاندماج لمن يرغب فيها سيما الكفاءات العلمية منهم ، لافتة في الوقت نفسه الى ان الوزارة ترفض الترحيل القسري .
وشددت بالقول ان ” الدولة العراقية الحديثة تعمل وفق استراتيجية تؤكد على احترام حقوق الانسان وحل قضايا اللاجئين بشكل انساني ودائمي من خلال احترام خيارات الشخص اللاجئ ضمن المعايير المعتمدة دوليا ” .
من جانبهم أكد السفير الفنلندي والقائمين بالاعمال النرويجي والسويدي اهتمام بلدانهم المتواصل بتعزيز العلاقة مع العراق ومواصلة دعمهم وفي جميع المجالات خصوصا ملف اللاجئين العراقيين والاتفاق على الحل الامثل وهو العودة الطوعية الى بلادهم ، معربين عن املهم اجراء عدة لقاءات مشتركة لديمومة التواصل ودعم فئات عناية الوزارة .
وأشاروا الى وجود مبالغ مالية تم صرفها للمنظمات الدولية العاملة في العراق لدعم النازحين .
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